Parteien

Der niedersächsische CDU-Fraktionschef Björn Thümler hat die erneute Kanzlerkandidatur von Angela Merkel als eine gute Entscheidung für Deutschland und Europa bezeichnet.

Hannover. "Beständigkeit ist in unsicheren Zeiten ein guter Ratgeber", betonte Thümler am Sonntag in Hannover. "Die besonnene und rationale Amtsführung von Angela Merkel und ihr konsequenter Kurs haben Deutschland sicher durch schwierige Zeiten geführt." CDU-Landeschef David McAllister begrüßte die Entscheidung Merkels ebenfalls: "Angela Merkel hat während ihrer gesamten bisherigen Regierungszeit bewiesen, dass sie eine erfolgreiche Kanzlerin für Deutschland ist", sagte er. "Sie hat die Bundesrepublik durch viele internationale Krisen geführt und dabei unser Land stärker gemacht."

Merkel hatte zuvor angekündigt, 2017 zum vierten Mal Kanzlerin werden zu wollen. Nach Angaben aus Parteikreisen will sie Anfang Dezember erneut als Parteivorsitzende und bei der Bundestagswahl 2017 wieder für das Kanzleramt kandidieren.

dpa