CDU-Kandidat wirft Regierung Fehler bei der Bildung vor

Wahlen

Der CDU-Spitzenkandidat für die Niedersachsen-Wahl, Bernd Althusmann, hat der rot-grünen Landesregierung schwere Versäumnisse in der Bildungspolitik vorgeworfen.

Hannover. "Die Landesregierung hat fünf Prozent mehr Lehrer, fünf Prozent weniger Schüler und kriegt es trotzdem am Ende nicht auf die Reihe", sagte der frühere niedersächsische Kultusminister am Dienstag im NDR beim einzigen TV-Duell vor der Wahl am Sonntag. Die CDU-FDP-Vorgängerregierung habe hier unter seiner Verantwortung mehr Stabilität und Ruhe gebracht. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) gab der Schulpolitik seiner Regierung die Note 2. So habe Niedersachsen als erstes Bundesland das Turboabitur wieder abgeschafft und so auch Druck rausgenommen. "Sie haben es eingeführt, ich habe es abgeschafft", sagte er zu seinem Herausforderer.

dpa