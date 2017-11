CDU-Fraktion wählt Toepffer zum Vorsitzenden

Landtag

Niedersachsens CDU-Landtagsfraktion wird künftig vom 52-jährigen Juristen Dirk Toepffer geleitet. Der hannoversche CDU-Chef wurde am Dienstag von der zweitgrößten Fraktion im Landtag mit knapp 86 Prozent der Stimmen zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Hannover. "Die CDU-Fraktion muss jetzt ihre Rolle finden in dieser großen Koalition", sagte er nach seiner Wahl. "Was ist eigentlich die Aufgabe einer solchen Fraktion in einem solchen Bündnis? Ich denke, da müssen wir erst zu uns selber finden."

Toepffer, der 2008 erstmals in das Landesparlament einzog, war bei der Wahl am 15. Oktober über die CDU-Landesliste in den Landtag eingezogen. Der in Hannover geborene Reserve-Offizier war bisher stellvertretender CDU-Fraktionschef. Nach der Landtagswahl hatte zunächst der CDU-Landesvorsitzende Bernd Althusmann dieses Amt übernommen, der nun aber den Posten des Wirtschaftsministers übernimmt. Althusmann betonte, Toepffer stehe auch für die Aufbruchstimmung, die es jetzt in der CDU gebe.

dpa