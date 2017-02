Parteien

Mit Meldeauflagen, Kontaktverboten, Hausarrest, elektronischen Fußfesseln und Präventivhaft für Gefährder will Niedersachsens CDU die Sicherheit im Land stärken.

Hannover. Bei der Vorstellung eines Entwurfs für ein neues Sicherheitsgesetz betonte CDU-Landeschef Bernd Althusmann am Dienstag in Hannover: "Das ist ein abgestimmter, mehrstufiger Maßnahmenkatalog." Der von der CDU-Fraktion erarbeitete Entwurf soll im März im Landtag eingebracht werden. Sollte er an der rot-grünen Mehrheit scheitern, würde er im Falle eines CDU-Siegs bei der Landtagswahl 2018 sofort umgesetzt werden, kündigte Althusmann an.

dpa