Parteien

Niedersachsens CDU-Vorsitzender Bernd Althusmann hat davor gewarnt, die Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft zum Wahlkampfthema zu machen. Die CDU solle sich lieber um Fragen der Bildung, der Integration, der inneren Sicherheit, der digitalen Wirtschaft und der Arbeit der Zukunft kümmern, sagte er der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (Samstag).

Berlin. Wenn jetzt aufgeregt über den Doppelpass gestritten werde, und die Parteien sich mit gegenseitigen Schuldvorwürfen überzögen, dann gewinne niemand. "Wir sind gut beraten, Maß und Mitte zu bewahren", sagte Althusmann an die Adresse seiner Partei.

Der CDU-Bundesparteitag in Essen hatte am Mittwoch dafür votiert, wieder die sogenannte Optionspflicht für in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern einzuführen. Die Kinder müssten sich dann für eine Staatsbürgerschaft entscheiden.

Die CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte gleich nach dem Essener Parteitag erklärt, sie halte den Beschluss für falsch. In der laufenden Legislaturperiode werde es bei der geltenden Praxis bleiben, die in Deutschland geborenen Kinder von Zuwanderern neben der deutschen Staatsbürgerschaft auch die ihrer Eltern lässt. Sie wolle auch keinen neuen Doppelpass-Wahlkampf, sagte Merkel.

