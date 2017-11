Die US-Amerikanische Autorin Stone mit ihrem Buch "Mit anderen Worten: ich". © Christian Hager

"Buxtehuder Bulle" an US-Autorin Stone verliehen

Die US-Autorin Tamara Ireland Stone hat den Jugendbuchpreis "Buxtehuder Bulle" bekommen. Sie nahm die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung - eine Stahlplastik in Form eines Bullen - am Freitag in Buxtehude entgegen, wie ein Pressesprecher der Stadt sagte.