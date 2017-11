Drei Bronzeplatten hängen zur Erinnerung an die Opfer der Hexenprozesse in Buxtehude. © Bernd Utermöhlen

Geschichte

Buxtehude gedenkt mit Mahnmal an Opfer der Hexenprozesse

Am historischen Rathaus in Buxtehude erinnert seit Mittwoch ein Mahnmal an das Schicksal der zwischen 1540 und 1644 in der Stadt als Hexen verurteilten und hingerichteten Frauen.