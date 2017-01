Wetter

Busverkehr wegen spiegelglatter Straßen eingestellt

In Hannover ist am Samstagabend wegen spiegelglatter Straßen der Busverkehr der Verkehrsbetriebe zwischenzeitlich eingestellt worden. Bereits am frühen Abend seien wegen der Witterung keine Busse mehr gefahren, sagte eine Sprecherin der Polizei.