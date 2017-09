Unfälle

Busunglück: Polizei schließt technisches Versagen aus

Nach einem Busunfall im Kreis Osnabrück mit rund 40 Verletzten haben die Ermittler einen Defekt am Fahrzeug als Unglücksursache ausgeschlossen. Der Bus war am 23. August in einem Kreisverkehr in Bohmte umgestürzt, 14 Menschen wurden schwer verletzt, 23 leicht.