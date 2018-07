Eine Bushaltestelle samt Fahrplan auf einem Flur im Klinikum Osnabrück soll Demenzkranke am Weglaufen aus der Notaufnahme hindern. Hintergrund ist nach Angaben eines Kliniksprechers, dass in vergangener Zeit die Betreuung von Patienten mit Weglauftendenz für die Mitarbeiter im Notaufnahmezentrum aufwendiger geworden ist. Die Anzahl der Patienten mit demenziellen Erkrankungen nehme zu, und vor allem am Anfang des Krankenhausaufenthalts, also eben in der Notaufnahme, versuchten viele Senioren, in die vertraute Umgebung nach Hause zurückzukehren.