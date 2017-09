Ein Bus von "MeinFernbus FlixBus" am Busbahnhof in Köln. © Rolf Vennenbernd/Archiv

Verkehr

Busfahrer häufig zu lange ohne Pause am Steuer

Bei einer Fernbus-Kontrolle in Hannover hat die Polizei in jedem zweiten Fall Mängel festgestellt. Einige Busfahrer hätten zu selten Pausen gemacht oder die tägliche maximale Fahrzeit überschritten, teilte die Polizei am Dienstag mit.