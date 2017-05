Bernd Busemann (CDU). © Holger Hollemann/Archiv

Geschichte

Busemann warnt vor Vergessen von DDR-Unrecht

Landtagspräsident Bernd Busemann (CDU) hat vor einem Vergessen und Verharmlosen des DDR-Unrechts sowie der Wiedergeburt eines totalitären Staates gewarnt. "Es kann blitzschnell wieder um die Ecke kommen", sagte Busemann am Dienstag im Landtag in Hannover bei der Abschlusstagung der Enquetekommission zur Aufarbeitung von Stasiaktivitäten in Niedersachsen.