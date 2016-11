Rettungswagen. © Nicolas Armer/Archiv

Unfälle

Bus und Straßenbahn prallen zusammen

In Braunschweig sind an einem Busbahnhof eine Straßenbahn und ein Bus zusammengestoßen. Bei dem Unfall am Dienstagmorgen wurde der Busfahrer schwer verletzt, ein weiterer Mensch musste ebenfalls von den Rettungskräften behandelt werden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Von dem Unfall betroffen seien insgesamt 25 Menschen, die entweder im Bus oder der Straßenbahn gesessen oder an der Haltestelle gewartet hätten.