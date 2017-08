Rettungskräfte stehen an einem umgestürzten Reisebus. © Nord-West-Media TV

Unfälle

Bus mit Erntehelfern umgestürzt: Mehrere Schwerverletzte

Bei einem Busunglück sind am Mittwoch in Bohmte bei Osnabrück mehrere Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, stürzte an einem Kreisverkehr ein mit etwa 40 Erntehelfern besetzter Bus um.