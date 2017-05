Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht. © Nicolas Armer/Archiv

Unfälle

Bus-Unfall vor Schule: Drei Jugendliche und Fahrer verletzt

Bei einem Busunfall vor einer Schule in Burgwedel (Region Hannover) sind drei Jugendliche und der Fahrer verletzt worden. Der Bus habe am Dienstag ein gläsernes Wartehäuschen zerstört und einen anderen Bus gerammt, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.