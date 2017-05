Cosplayer während der MCM Comic Con auf dem Messegelände in Hannover. © Sebastian Gollnow/Archiv

Freizeit

Bunte Bilder und Kostüme: Comic-Messe in Hannover

Comic-Fans stöbern in den Heften, bunt verkleidet sind die Cosplayer im Outfit ihrer Lieblinge unterwegs: Zum zweiten Mal treffen sich an diesem Wochenende auf dem Messegelände in Hannover Comic-Fans, Künstler, YouTuber und Serienstars - auch viele Cosplayer sind seit Samstag dabei.