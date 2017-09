Verteidigung

Bundeswehr übt in der Heide

In der Lüneburger Heide übt die Bundeswehr derzeit das Zusammenspiel von Heer, Sanitätsdienst und Einheiten der Streitkräftebasis - dazu gehören Versorgungseinheiten, Feldjäger und die Feldpost. An der Aktion in Munster und Bergen nehmen bis zum 13. Oktober nach Angaben eines Sprechers rund 2000 Soldaten mit etwa 550 Fahrzeugen und mehreren Hubschraubern teil.