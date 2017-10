Bundespolizei beschlagnahmt Drogen in großem Wert

Kriminalität

Erfolg für die Polizei an der deutsch-niederländischen Grenze: Bundespolizisten aus Bad Bentheim haben Rauschgift im Schwarzmarkt-Wert von rund 575 000 Euro beschlagnahmt.

Hannover. Wie die Behörde am Montag mitteilte, war ihnen am Samstagabend bei einer Routinekontrolle an der Autobahn 30 ein 33-jähriger Schwede aufgefallen. Widersprüchliche Angaben und seine Nervosität machten die Beamten skeptisch - sie fanden in einem Versteck im Fahrzeugraum zwei Taschen mit rund 2,5 Kilogramm Heroin und 5,3 Kilogramm Kokain. Straßenverkaufswert: rund 525 000 Euro.

Zuvor hatten die Beamten einen 34-jährigen Niederländer kontrolliert. In seinem Kofferraum entdeckten sie in einer Reisetasche knapp fünf Kilogramm Marihuana im Schwarzmarktwert von rund 50 000 Euro. Gegen beide Männer wurde Haftbefehl erlassen.

dpa