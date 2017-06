Hinter Strommasten sind Windräder zur Stromerzeugung zu sehen. © Federico Gambarini

Prozesse

Bundesgericht weist Klagen gegen geplante Stromtrasse ab

Die geplante Stromtrasse zwischen Wehrendorf (Landkreis Osnabrück) und St. Hülfe in Diepholz kann gebaut werden. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wies am Mittwoch die Klagen mehrerer Landwirte gegen die Planfeststellungsbeschlüsse ab.