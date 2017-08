Eingang zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig.© Hendrik Schmidt/Archiv

Prozesse

Bundesgericht bestätigt Abschiebung von Gefährdern

Das Bundesverwaltungsgericht hat in zwei Grundsatzentscheidungen die Abschiebung von Terrorverdächtigen gebilligt. Das Gericht in Leipzig wies am Dienstag die Klagen zweier Männer gegen Abschiebungsanordnungen des niedersächsischen Innenministeriums ab.