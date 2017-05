Eine Lehrerin schreibt auf eine Schultafel in einem Klassenzimmer. © Axel Heimken/Archiv

Schulen

Bundesfinale der Mathematik-Olympiade in Bremerhaven

Knapp 200 der besten deutschen Mathe-Schüler aus ganz Deutschland messen sich von heute an im Bundesfinale der Mathematik-Olympiade in Bremerhaven. Die Teilnehmer haben sich in Vorrunden gegen rund 200 000 Konkurrenten durchgesetzt, wie die Veranstalter mitteilten.