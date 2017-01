Verbraucher

Das vor 15 Jahren gegründete Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) will sich in Zukunft noch stärker vernetzen. "Die Warenströme werden immer internationaler.

Braunschweig. Wir müssen damit rechnen, dass Risiken anderer Länder zu uns kommen", sagte der Präsident der Behörde mit Sitz in Braunschweig, Helmut Tschiersky. Schon der Skandal um nicht deklariertes Pferdefleisch in Tiefkühl-Lasagne im Jahr 2013 hatte unter anderem Deutschland, Österreich und Tschechien betroffen. "Im Fall von "Food Fraud", also Betrug mit Lebensmitteln, wollen wir noch stärker mit Kriminal- und Zollbehörden kooperieren", kündigte Tschiersky an. An diesem Donnerstag zieht das BVL bei einer Tagung Bilanz.

dpa