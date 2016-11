Ein Reh steht auf einem Acker. © Holger Hollemann/Archiv

Agrar

Bundesamt für Naturschutz für Reduktion von Rehen

Vor allem Rehe und Hirsche richten mancherorts erhebliche Schäden in den Wäldern an. "Überhöhte Schalenwildbestände führen in weiten Teilen der deutschen Wälder zu massiven Problemen", bestätigt Beate Jessel, Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz (BfN).