Schifffahrt

Das Bundesverkehrsministerium ist grundsätzlich bereit, die Mehrkosten für einen Teilneubau der zerstörten Friesenbrücke über die Ems in Weener zu übernehmen.

Weener. Das teilte die Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann (CDU) am Freitag nach Gesprächen in Weener mit, an denen auch Verkehrsstaatssekretär Enak Ferlemann (CDU) teilnahm. Notwendig sei nun eine klare Anforderung aus der Region, also von Kommunen, Kreisen oder Landesregierung an den Bund, dass das Projekt so gewollt sei.

Im Vergleich zu einer mit rund 29 Millionen Euro Kosten veranschlagten Reparatur der Friesenbrücke liegen die Kosten für einen Neubau voraussichtlich um 15 bis 20 Millionen Euro höher. Es solle jetzt die politische Entscheidung herbeigeführt werden, dass der Bund die Mehrkosten schultere, sagte Connemann der dpa. Das könnten 15 Millionen Euro sein. Fünf Millionen Euro will das Land Niedersachsen übernehmen.

Ein Neubau entspricht auch den Vorstellungen der Papenburger Meyer Werft, für die dadurch die Überführung von Kreuzfahrtschiffen erleichtert würde. Bislang musste die bestehende und Anfang Dezember 2015 von einem Frachtschiff zerstörte Eisenbahnbrücke für Überführungen teils demontiert werden.

dpa