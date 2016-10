Christoph Unger, Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz. © Rolf Vennenbernd/Archiv

Katastrophenschutz

Bund übergibt 30 Zivilschutz-Spezialfahrzeuge

30 Fahrzeuge im Wert von rund 5,4 Millionen Euro hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) am Samstag in Alfeld (Kreis Hildesheim) an das Land Niedersachsen übergeben.