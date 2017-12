Ein qualmender Auspuff. © Marcus Führer/Archiv

Auto

Bund fördert kommunale Konzepte gegen Diesel-Abgase

Um Pläne für die Bekämpfung von Diesel-Abgasen zu erarbeiten, bekommen Bremen und fünf niedersächsische Städte Geld vom Bund. Am Mittwoch überreichte der geschäftsführende Bundesverkehrsminister Christian Schmidt (CSU) in Berlin Förderbescheide an die Kommunen.