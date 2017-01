Die Schuldenuhr des Landes Niedersachsen hängt im Landtag in Hannover. © Peter Steffen/Archiv

Schulden

Bund der Steuerzahler stoppt Schuldenuhr in Niedersachsen

Zum ersten Mal wird die niedersächsische Schuldenuhr in diesem Jahr keinen Zuwachs mehr anzeigen. Der Bund der Steuerzahler hält die Schuldenuhr heute in Hannover an, die Anzeige verharrt dann auf rund 61,7 Milliarden Euro.