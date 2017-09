Bürgermeisterwahl in Berne bestätigt

Wahlen

Mit nur einer Stimme Vorsprung ist in Berne ein neuer Bürgermeister gewählt worden. Der Wahlausschuss habe das Ergebnis bestätigt, sagte Wahlleiter und Noch-Bürgermeister Franz Bittner (parteilos) am Mittwoch.

Berne. Am Dienstagabend hatte der Ausschuss alle ungültigen Stimmen überprüft. Der parteilose Kandidat Hartmut Schierenstedt hatte bei der Abstimmung parallel zur Bundestagswahl am Sonntag 2115 Stimmen bekommen, der ebenfalls parteilose Sönke Martens 2114. Dieser hatte bereits angekündigt, die Entscheidung des Wahlausschusses akzeptieren zu wollen. Damit wird der 58 Jahre alte Schierenstedt demnächst ins Bürgermeisterbüro umziehen. In der Gemeindeverwaltung arbeitet er bereits seit 40 Jahren, zurzeit im Bauamt.

dpa