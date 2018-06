Das Land Niedersachsen gibt sich einen neuen Feiertag. Während viele Menschen sich auf einen zusätzlichen arbeitsfreien Tag freuen, sind die Stimmen aus der Wirtschaft ablehnend. Ein Spediteur erklärt, was das Problem ist – und dass das schon an der Landesgrenze losgeht. Er hat aber auch eine Idee. Der Unternehmerverband beklagt, dass man so nie die Südländer einholen werde – und man für „die Party der anderen zahlen“ müsse.