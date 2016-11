Bundesländer

Niedersachsen liegt unter den 16 Bundesländern bei einem Vergleich der Regelungen für Volks- und Bürgerbegehren auf dem viertletzten Platz. Das geht aus dem zum fünften Mal vorgelegten Volksentscheidranking des Vereins Mehr Demokratie hervor, das am Mittwoch in Hannover vorgestellt wurde.

Hannover. Dabei wird untersucht, wie bürgerfreundlich die direkte Demokratie in den Ländern funktioniert. Bremen teilt sich den Spitzenplatz mit Bayern, vor den Ländern Schleswig-Holstein und Hamburg. "Niedersachsen steht still", sagte Geschäftsführer Tim Weber. "Die Reformen in Niedersachsen waren nicht mutig genug." Das Land blieb mit der Note 4,1 hinter der bundesweiten Durchschnittsnote von 3,4.

dpa