Die ostfriesische Unternehmensgruppe Bünting schließt zum Sommer den Oldenburger Standort ihres Lebensmittel-Onlineshops "myTime" mit rund 70 Stellen. Betroffen seien überwiegend geringfügig Beschäftigte, sagte am Mittwoch ein Unternehmenssprecher.

Oldenburg/Leer. Bünting will nach weiteren Angaben seine Logistikprozesse verbessern. Künftig sollen Logistikaktivitäten für das Frischesortiment in einem Zentrallager in Nortmoor (Kreis Leer) gebündelt werden. Das Unternehmen hatte im März ein Zukunftsprogramm und die Konzentration auf den Lebensmittelhandel angekündigt. Danach sollten auch in der Verwaltung rund 60 Stellen eingespart werden.

