Gewitter sind am Freitagnachmittag über den Nordwesten Niedersachsens gezogen und haben für Überflutungen in zahlreichen Ortschaften gesorgt. Im Landkreis Vechta sorgten Starkregen, Hagel und Sturm für viele Einsätze von Polizei und Feuerwehr. In Langförden, einem Stadtteil von Vechta, brach ein Baumstamm ab und fiel auf ein vorbeifahrendes Auto, teilte die Polizei mit.