Der Brockengarten auf dem Brocken ist zu sehen. © Matthias Bein/Archiv

Tourismus

Brockenstammtisch: Unternehmen im Harz fehlen Mitarbeiter

Unternehmen in der vom Tourismus geprägten Harzregion werden immer öfter von Personalmangel geplagt. Vor allem in der saisonabhängigen Hotellerie und Gastronomie mache sich der Mitarbeiterschwund deutlich bemerkbar, berichteten Teilnehmer des sogenannten Brockenstammtisches am Montag.