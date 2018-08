Hannover/Bremen

Das Nachwuchs-Problem gibt es auch in Bremen: "Wie viele Vereine und Verbände haben wir große Nachwuchssorgen", sagt Klaus Matschinski, Vorsitzender des Regionalverbandes 261-Weser-Aller.

"Wir werben mit den Tauben schon mal in Schulen und Kindergärten", berichtet Matschinski. In Niedersachsen wird der Arbeitskreis junger Taubenzüchter vom Bundesverband unterstützt. In der Vergangenheit wurden bereits einige Reisevereinigungen sowie Einsatzstellen zusammengelegt, weil junge Taubenzüchter in den Vereinen fehlten.

Laut Jürgen Böttcher, Vorsitzender der Reisevereinigung Leinetal, schreckt die viele Zeit, die man für das Hobby benötige, junge Leute ab. "Der erhebliche Zeitaufwand durch die erforderliche permanente Präsenz zur Fütterung und Pflege der Tiere ist für junge Menschen oft unattraktiv", sagt Böttcher. Wegen des hohen Aufwandes könne der Taubensport mit anderen Freizeit-Möglichkeiten nur schwer mithalten. Zudem gilt es unter Taubenzüchtern als Problem, dass der Vogelsport und heutige Wohnverhältnisse schlecht zusammen passen.

Beispielsweise in dem Brieftaubenzuchtverein Arnum in Hemmingen bei Hannover sind 14 Züchter aktiv. Landesweit gibt es rund 3900 Brieftaubenzüchter, in Bremen 143, die in 22 Vereinen organisiert sind. In Niedersachsen sind die Vereine in acht Regionalverbänden organisiert.

Genaue Zahlen, wie viele Tauben sie halten, gibt es nicht. "Einige Schläge zählen 140 oder 150 oder mehr Tauben", sagt Matschinski, der noch bis Oktober dieses Jahres Vorsitzender des Regionalverbandes ist. Rechnne man im Schnitt mit 120 Tauben pro Züchter, wären dies knapp 17 200 Brieftauben in Bremen.

dpa