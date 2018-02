Kriminalität

Brief mit weißem Pulver löst Polizeieinsatz aus

Ein 70-Jähriger hat in Bremen einen Brief mit einem weißen Pulver erhalten. Nach dem Öffnen klagte der Mann über Juckreiz in Nase und im Gesicht. Er sei vorsorglich ins Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.