Celle

Über den Großeinsatz hatte zuerst der NDR berichtet.

Die verdächtige Sendung war laut Polizei schon am Vortag in der Poststelle des Oberlandesgerichts angekommen, war jedoch erst am Freitagmorgen bemerkt worden. Vier Mitarbeiter und zwei Polizisten seien mit der bisher nicht identifizierten Substanz in Berührung gekommen, hätten darauf aber keine körperlichen Reaktionen gezeigt, sagte die Polizeisprecherin. Der Absender der Postsendung sei einem Mitarbeiter des OLG aus einem Verfahren bekannt gewesen, hieß es.

dpa