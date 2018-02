Brände

Brennende Holzbaracke beschäftigt Feuerwehr stundenlang

Eine brennende Holzbaracke hat in Geestland im Landkreis Cuxhaven einen stundenlangen Feuerwehreinsatz nötig gemacht. Ein Verkehrsteilnehmer hatte das Feuer auf einem ehemaliges Bundeswehrgelände am späten Donnerstagabend gemeldet, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte.