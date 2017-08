Kriminalität

Bremsklotzdiebe bringen Radfahrer in Gefahr

Die Bremsklötze haben Unbekannte von acht Fahrrädern am Bahnhof in Unterlüß (Kreis Celle) abmontiert. Ein 38-Jähriger habe auf dem Weg zur Arbeit auf abschüssiger Strecke nicht mehr bremsen können, teilte die Polizei am Dienstag mit.