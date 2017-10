Bremische Kirche will dauerhaften Feiertag zur Reformation

Kirche

Der höchste Geistliche der Bremischen Evangelischen Kirche, Schriftführer Renke Brahms, hat den Reformationstag als dauerhaften gesetzlichen Feiertag gefordert.

Bremen. "Das Jahr des Reformationsjubiläums hat gezeigt, dass die Reformation unsere Kultur und unser Land so nachhaltig bis heute prägt, dass es ein guter Gedanke ist, dies mit einem gesetzlichen Feiertag gemeinsam zu würdigen", sagte Brahms am Donnerstag in Bremen. Es spreche sehr viel dafür, einen staatlichen Feiertag zu installieren, "an dem wir einmal den Arbeitstrott verlassen und unsere Freiheit, unsere Werte und unsere Verantwortung für Menschenwürde und Geschwisterlichkeit bedenken."

Der Reformationstag ist seit der Wiedervereinigung nur in Bundesländern mit einem größeren evangelischen Bevölkerungsanteil - in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen - regelmäßig ein gesetzlicher Feiertag. Nur aufgrund des 500-jährigen Reformationsjubiläums gibt es in diesem Jahr bundesweit einen arbeitsfreien Tag.

dpa