Bremerhavener Klimahaus-Chef radelt zur Weltklimakonferenz

Leute

Mit dem Rad ist der Geschäftsführer des Klimahauses in Bremerhaven, Arne Dunker (46), zur Weltklimakonferenz nach Bonn aufgebrochen. Dunker startete nach Angaben einer Sprecherin des Ausstellungshauses am Mittwoch.

Bremerhaven. Im Gepäck hat er über tausend Postkarten, die Museumsbesucher seit dem Sommer geschrieben hatten. "Tut endlich was! Unser Planet ist zu schön, um unterzugehen" lautet eine der Mahnungen. Auf dem 470 Kilometer langen Weg will Dunker weitere Botschaften einsammeln. Erster Halt ist am Donnerstag am Rathaus in Bremen. Die Karten will Dunker zum Start der Weltklimakonferenz am 6. November in Bonn überreichen.

dpa