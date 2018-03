Ein Zimmerschlüssel hängt in einem Gästehaus vor einem Bett. © Swen Pförtner/Archiv

Tourismus

Bremerhaven bei Tagesgästen beliebt wie nie

In die Seestadt Bremerhaven sind im vergangenen Jahr 1,8 Millionen Tagesgäste gekommen - so viele wie noch nie. Die Zahl wuchs im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozent, wie die Erlebnis Bremerhaven GmbH am Montag mitteilte.