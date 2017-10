Mehrere Grundschüler singen ein Lied und bewegen dazu ihre Hände. © Felix Kästle/Archiv

Bildung

Bremer Viertklässler bilden Schlusslicht

Bremens Viertklässler schneiden im bundesweiten Kompetenzvergleich in Mathematik, beim Lesen und Zuhören sowie in Rechtschreibung am schlechtesten ab. Der Anteil der Schüler, die mindestens den Regelstandard in allen vier Bereichen erreichten, fällt in Bremen signifikant geringer aus als in Deutschland insgesamt, heißt es in der Studie IQB-Bildungstrend, die die Kultusministerkonferenz (KMK) am Freitag in Berlin veröffentlichte.