Ein Teilnehmer eines Alphabetisierungskurses arbeitet an einer Sprachübung. Foto: M. Hitij/Symbolbild

Bildung

Bremer Senatorin: Millionen Erwachsene können kaum lesen

Rund 7,5 Millionen Erwachsene in Deutschland können nur eingeschränkt oder überhaupt nicht lesen und schreiben. Das hat die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, die Bremer Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD), mit Blick auf die Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung erklärt, die am Montag in Berlin eröffnet wird.