Schulen

In Bremen sitzen Schüler einer Oberschule im Unterricht auf Ergometern statt auf Stühlen: Nach einer Testphase im Unterricht weitet die Schule das Konzept nun auf weitere Klassen aus.

Bremen. Die Schüler beteiligten sich aktiver am Unterricht und könnten Stress sinnvoll abreagieren, sagte Projektleiter Harald Wolf von der Oberschule an der Ronzelenstraße in Bremen.

Derzeit gibt es zwei fünfte Klassen, die jeweils drei Fitnessgeräte mit hohen Tischen nutzen. Zwei weitere Klassen sollen nach den Sommerferien folgen. Nach Angaben von Wolf ist die Oberschule bundesweit die zweite Schule mit einem solchen Angebot. Im vergangenen Jahr hatte ein Gymnasium in Aschaffenburg Heimtrainer für den Unterricht angeschafft und damit eine Idee aus Österreich übernommen. Dort gibt es seit 2007 sogenannte Ergometer-Klassen.

dpa