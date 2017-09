Bremer Schüler gewinnen Wettbewerb mit Mini-Satelliten

Raumfahrt

Bremer Schüler haben mit ihren selbst gebauten Mini-Satelliten einen Raumfahrt-Wettbewerb gewonnen. Die sieben Jungen und Mädchen der Europaschule setzten sich am Freitag gegen neun andere Teams aus fünf Bundesländern durch, wie Dirk Stiefs vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt sagte.

Bremen. Sie qualifizierten sich damit für den Wettbewerb der Nachwuchs-Satellitenbauer der europäischen Raumfahrtagentur Esa 2018. Die Teams hatten im vierten deutschen "CanSat"-Wettbewerb die Aufgabe, innerhalb von sieben Monaten eine komplette Raumfahrtmission zu entwickeln. In dieser Woche ließen sie ihre Forschungssatelliten in der Größe einer Getränkedose mit einer Rakete in 600 Metern Höhe steigen und an einem Fallschirm zu Boden schweben.

dpa