Schulen

Nach rund einem Jahr mit Heimtrainern im Unterricht bekommen Bremer Schülerinnen und Schüler heute eigens für die Schule entwickelte Ergometer. Wie Harald Wolf von der Oberschule an der Ronzelenstraße in Bremen sagte, stellen die Projekt-Verantwortlichen zudem Studienergebnisse zum Unterricht mit Ergometern vor.

Bremen. In der Bremer Schule gibt es derzeit sechs Klassen, in denen jeweils drei Sportgeräte mit Tischplatten stehen. Abwechselnd können Kinder den Unterricht auf dem Ergometer verfolgen. Beim Treten sollen sie Stress abbauen und sich so besser konzentrieren können.

dpa