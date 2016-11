Handwerk

Claus und Birgit Hartmann haben sich als Galionsfiguren-Bildhauer weltweit einen Namen gemacht. Seit mittlerweile 22 Jahren fertigen sie die Figuren für die Spitze verschiedener Schiffe an - auf der Weserinsel Harriersand im Landkreis Osterholz.

Harriersand. Nur noch wenige gehen dieser Profession nach. "Das ist eine sehr kleine Szene. Es gibt nur ein paar Hundert Segelschiffe weltweit", sagte Claus Hartmann. Er fertigte auch eine Galionsfigur für das Segelschulschiff "Gorch Fock" an. Sein Albatros ging allerdings 2003 in stürmischer See verloren. Insgesamt hatte die "Gorch Fock" bislang sechs Galionsfiguren.

dpa