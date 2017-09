Bremer Projekt soll mehr Männer in Lehrerkollegien holen

Schulen

Männer sind unter den Lehrkräften an deutschen Grundschulen oft Mangelware. Das soll das vor fünf Jahren gestartete Projekt "Rent a Teacherman" der Universität Bremen ändern.

Bremen. Es schickt Lehramtsstudenten an Schulen, die keinen Mann im Lehrerkollegium haben. "Dass es so gut läuft, hätte ich am Anfang nicht gedacht", sagte der Erziehungswissenschaftler Christoph Fantini. An 10 der 17 Grundschulen ohne männliche Lehrkraft seien seine Studenten im Einsatz. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sieht das Projekt jedoch kritisch. Männliche Studenten dürften an Schulen unterrichten, weibliche aber nicht, sagte GEW-Vorstand Ilka Hoffmann.

dpa