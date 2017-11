Ein Beamter der Polizei zeigt eine Bodycam zur Videoüberwachung. © Kay Nietfeld/Archiv

Bremer Polizei: Bodycam-Einsatz hilft bei Deeskalation

Nach einem Jahr Probelauf hat die Bremer Polizei eine grundsätzlich positive Bilanz über den Einsatz von sechs Bodycams gezogen. Ihr Fazit: Die Mini-Schulterkameras tragen dazu bei, Gewalt und Gewalteskalationen zu verhindern und Polizeibeamte in ihrer Aufgabenwahrnehmung zu unterstützen, wie es im Evaluierungsbericht heißt, der am Donnerstag in der Innendeputation auf der Tagesordnung stand.