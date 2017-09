Bremer Philharmoniker starten mit Bühl in Konzertsaison

Musik

Die Bremer Philharmoniker starten am Sonntag unter der Leitung des Dirigenten Gregor Bühl in die neue Konzertsaison. Das Orchester präsentiert unter anderem Werke von Antonín Dvorák und Leonard Bernstein, wie Pressesprecherin Barbara Klein mitteilte.

Bremen. Als Gastsolistin ist die Klarinettistin Sharon Kam dabei. Sie gehört zu den weltweit führenden Klarinettistinnen und arbeitete bereits mit bedeutenden Orchestern in den USA, Europa und Japan zusammen.

Der mehrfach ausgezeichnete Dirigent Gregor Bühl sprang kurzfristig ein, weil Miguel Harth-Bedoya aus gesundheitlichen Gründen absagen musste. Bühl unterrichtet seit 2016 als Professor an der Opernhochschule in Oslo und arbeitete unter anderem in Opernhäusern in Hamburg, Dresden, Berlin, Leipzig und Stuttgart als Gastdirigent.

dpa